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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

В России заблокирован сайт Московской Хельсинкской группы

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) заблокировал в России сайт правозащитной организации Московская Хельсинкская группы (МХГ), следует из данных службы.

Согласно информации в универсальном сервисе РКН для проверки ограничения доступа к страницам и сайтам в интернете, в России ограничен доступ к сайту МХГ - mhg.ru. По чьему требованию сайт был внесён в реестр запрещенной в РФ информации, не указано.

"Интерфакс" обратился за комментарием в РКН.

Московский городской суд 25 января ликвидировал правозащитную организацию Московская Хельсинкская группа, удовлетворив иск столичного управления Минюста. В МХГ заявили, что обжалуют это решение.

Согласно исковому заявлению Минюста, в ходе проведенной в ноябре 2022 года внеплановой проверки деятельности МХГ за период 2019-2021гг были выявлены нарушения, в частности, члены МХГ участвовали в мероприятиях за пределами Москвы - в то время как организация, согласно уставу, является региональной.

Московская Хельсинкская группа была основана в 1976 году советским физиком и правозащитником Юрием Орловым для содействия исполнению гуманитарных статей Хельсинкских соглашений 1975 года, посвященных соблюдению гражданских, политических, экономических, социальных, культурных и других прав и свобод человек. В 1982 году приостановила свою деятельность и была воссоздана в 1989 году.

Московская Хельсинкская группа
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