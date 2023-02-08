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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:11

Минобороны и Минцифры занялись оцифровкой документов в военкоматах

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В ходе цифровизации военкоматов Минобороны и Минцифры проводят оцифровку документов, заявил руководитель рабочей группы по вопросам СВО, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Сегодня Минобороны и Минцифры занимаются цифровизацией военкоматов. Все они уже подключены к Интернету. Идет оцифровка документов", - цитируют в среду Турчака в пресс-службе партии.

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Секретарь Генсовета отметил, что воинский учет граждан стал одной из основных проблем, которую фиксирует мониторинг рабочей группы.

"В ходе частичной мобилизации из-за устаревших подходов к хранению информации ошибочно призывали людей с тяжелыми заболеваниями, с предусмотренными по закону отсрочками", - отметил Турчак.

По его словам, "эти темы войдут в доклад президенту", который планируется представить на следующей неделе.

Кроме того, Турчак сообщил, что сроки признания военнослужащих без вести пропавшими предлагается сократить до трех месяцев, и до шести месяцев - для признания без вести отсутствующих военных умершими - "это позволит семьям получать все положенные по закону социальные льготы и меры поддержки".

"Военные пенсионеры - участники СВО должны получать свои положенные пенсии. Сейчас их выплата на период службы приостанавливается. Соответствующий законопроект рабочей группой уже подготовлен", - добавил Турчак.

Он заметил, что эти и другие вопросы, которые обсуждались рабочей группой в среду в ходе выездного заседания в Курской области, будут обобщены до конца недели и представлены членам группы на утверждение.

Минобороны Минцифры Андрей Турчак Единая Россия
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