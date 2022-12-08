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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:06

Москалькова сообщила об отмене ошибочной мобилизации более 200 человек по своим обращениям

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила об отмене более 200 ошибочных случаев мобилизации граждан только по ее обращениям.

"Были и неверные, ошибочные мобилизации, более 200 только по моим обращениям было аннулировано. Но совершенно очевидно, когда у человека четверо детей или больной ребенок, прикованный к постели, все выправлялось по ходу", - сказала Москалькова в четверг на пленарном заседании Общественной палаты РФ.

Также, по ее словам, в ходе поездки в одну из воинских частей Свердловской области аппарат уполномоченного получил множество обращений военнослужащих об отсутствии положенных выплат, непредоставлении кредитных каникул и продолжении взыскания долгов.

"Мы сразу же наладили вместе с общественными организациями правовое просвещение: привезли нотариусов, привезли представителей банков, и эти вопросы решали, этих вопросов решена была масса", - отметила Москалькова.

В настоящий момент аппарат уполномоченного получил 11 тыс. обращений по вопросам, связанным с проведением специальной военной операции, в том числе возвращением из плена и поиску пропавших без вести, добавила омбудсмен.

Татьяна Москалькова
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