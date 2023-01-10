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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:53

Шойгу объявил о скорой модернизации работы военкоматов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В России в ближайшее время модернизируют работу военкоматов, сообщил на селекторном совещании в Минобороны руководитель ведомства Сергей Шойгу.

"Нужно провести цифровизацию баз данных, наладить взаимодействие с местными и региональными властями, а также промышленностью, обновить систему организации гражданской и территориальной обороны", - перечислил он.

"Также будем улучшать механизмы реагирования на гражданские инициативы, отдельные из которых, безусловно, заслуживают большого внимания", - добавил министр.

Провести такую модернизацию в декабре поручил президент Владимир Путин, отметив, что нужно оперативно решить проблемы, которые выявила объявленная в сентябре частичная мобилизация. Он тогда уточнил, что нужно оцифровать базы данных, обновить систему организации гражданской обороны, наладить контакты с промышленностью и местными и региональными властями.

О необходимости модернизации военкоматов президент упоминал и в октябре, также он требовал актуализировать систему воинского учета.

20 октября глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что все военкоматы страны будут обеспечены доступом к защищенному интернету и к сети Минобороны в 2023 году.

Минобороны Сергей Шойгу Владимир Путин Максут Шадаев
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