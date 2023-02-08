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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:19

Тело восьмого погибшего достали из-под завалов части дома в Тульской области

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Тело еще одного погибшего извлечено из-под завалов после обрушения подъезда многоквартирного жилого дома в Ефремове Тульской области, сообщает в среду пресс-служба регионального управления СК России.

"Из-под завалов извлечено тело еще одной погибшей женщины. В настоящее время количество погибших составило 8 человек, в том числе 1 ребенок", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о семи погибших и четверых пострадавших.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следствие рассматривает несколько версий произошедшего.

По предварительным данным, произошел взрыв бытового газа.

В настоящее время завершен разбор завалов на месте обрушения части жилого дома. Проводится техническое обследование оставшейся части. Всего в доме зарегистрированы 234 человека, в том числе 34 ребенка.

По решению региональных властей, семьи погибших получат по 1 миллиону рублей. Для получивших травмы предусмотрена поддержка в размере 500 тыс. рублей. В связи с утратой имущества каждому члену семьи будет выплачено по 150 тыс. рублей. Выплаты начнутся с 9 февраля.

Тульская область Ефремов МЧС России
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