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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:14

Число погибших при обрушении подъезда жилого дома под Тулой выросло до 8 человек

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Восемь человек стали жертвами обрушения подъезда жилого дома в Ефремове (Тульская область), сообщили в среду "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Обнаружены несколько тел погибших. Они извлечены. В общей сложности, по данным на 13:30 по московскому времени, погибли восемь человек", - сказали в экстренных службах.

Среди них есть ребенок и беременная женщина, уточнил агентству информированный источник.

Ранее сообщалось о шести погибших.

При обрушении подъезда пятиэтажного жилого дома в Ефремове спасены семь человек, трем из них понадобилась медицинская помощь.

В пострадавшем от взрыва доме зарегистрированы 234 человека, в том числе 34 ребенка. Часть жильцов дома расселена в пункты временного размещения в Ефремове.

В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следствие рассматривает несколько версий произошедшего.

Тульская область Ефремов
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