Число погибших при обрушении подъезда жилого дома под Тулой выросло до 8 человек

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Восемь человек стали жертвами обрушения подъезда жилого дома в Ефремове (Тульская область), сообщили в среду "Интерфаксу" в экстренных службах.

"Обнаружены несколько тел погибших. Они извлечены. В общей сложности, по данным на 13:30 по московскому времени, погибли восемь человек", - сказали в экстренных службах.

Среди них есть ребенок и беременная женщина, уточнил агентству информированный источник.

Ранее сообщалось о шести погибших.

При обрушении подъезда пятиэтажного жилого дома в Ефремове спасены семь человек, трем из них понадобилась медицинская помощь.

В пострадавшем от взрыва доме зарегистрированы 234 человека, в том числе 34 ребенка. Часть жильцов дома расселена в пункты временного размещения в Ефремове.

В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следствие рассматривает несколько версий произошедшего.