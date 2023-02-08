Завершен разбор завалов на месте обрушения подъезда жилого дома в Тульской области

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС России завершили разбор завалов после обрушения подъезда пятиэтажного жилого дома в Ефремове Тульской области, сообщила пресс-служба МЧС в своем телеграм-канале.

Всего разобрано 80 кубометров завалов, говорится в сообщении.

По данным регионального управления СК России, при обрушении подъезда пятиэтажного жилого дома в Ефремове погибли семь человек, в том числе ребенок. Спасены семь человек, трем из них понадобилась медицинская помощь. Всего в доме зарегистрированы 234 человека, в том числе 34 ребенка.

По предварительным данным, произошел взрыв бытового газа.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следствие рассматривает несколько версий произошедшего.

В настоящее время проводится техническое обследование оставшейся части дома.

По решению региональных властей, семьи погибших получат по 1 млн рублей. Для получивших травмы предусмотрена поддержка в размере 500 тыс. рублей. В связи с утратой имущества каждому члену семьи будет выплачено по 150 тыс. рублей. Выплаты начнутся с 9 февраля.