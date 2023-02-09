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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:57

В Минздраве назвали кратковременным отсутствие отдельных лекарств в аптеках

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Отсутствие отдельных торговых наименований лекарственных препаратов в конкретных аптеках, как правило, кратковременно; на российском рынке есть аналоги с тем же действующим веществом, которые не уступают по своей эффективности, сообщил "Интерфаксу" помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"Эпизоды отсутствия отдельных торговых наименований в конкретных аптеках, как правило, носят кратковременный характер", - сказал он.

Ситуацию с производством лекарств и их поставками в аптеки и больницы он назвал стабильной.

В 2022 году в гражданский оборот введено почти 6 млрд упаковок лекарственных препаратов, что соответствует показателям прошлых лет, уточнил Кузнецов.

"Минздрав в режиме реального времени контролирует наличие в аптеках жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, оперативно взаимодействует с Минпромторгом и другими федеральными органами власти по профилактике задержек производства или импорта лекарственных средств", - заверил помощник министра.

"Известия" сообщили, что из российских аптек из-за проблем с логистикой и ингредиентами почти исчезли препараты "Бисептол" и "Панадол", и образовался дефицит "Гексорала" и "Хилака форте".

Минздрав Алексей Кузнецов Гексорал Панадол Хилак форте Бисептол
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