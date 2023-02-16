Росздравнадзор не зафиксировал дефицита обезболивающих и медизделий для стоматологии

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Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В России не зафиксировано признаков дефицита обезболивающих препаратов и медицинских изделий, используемых в стоматологии, сообщили "Интерфаксу" в Росздравнадзоре.

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства в четверг, Росздравнадзор совместно с Минздравом РФ внимательно следит за наличием на российском рынке всех необходимых лекарственных средств и медицинских изделий.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российские стоматологи столкнулись с проблемами с закупкой некоторых зарубежных препаратов и медицинских принадлежностей. В клиниках объяснили проблемы с закупками уходом западных производителей и сложностями с логистикой.

По данным Росздравнадзора, уведомлений от российских представительств зарубежных производителей медизделий о планируемых приостановлении или прекращении производства или ввоза на территорию России товаров не поступало. Речь идет о препарате "Убистезин" (международное непатентованное наименование "Артикаин+Эпинефрин"), цементе "Витремер", шлифовальных дисках производства "3М ЭСПЭ Дентал Продактс" (США), медицинских изделиях производства KAVO (Германия).

В частности, в Росздравнадзоре сообщили о наличии "Убистезина". В 2022 году в гражданский оборот было выпущено более 1,7 млн упаковок препаратов с указанным МНН (международное непатентованное наименование - ИФ), что на 200 тыс. больше по сравнению с 2021 годом (более 1,5 млн упаковок). В текущем году в гражданский оборот поступило еще около 180 тыс. упаковок.

Всего на сегодняшний день, по данным системы мониторинга движения лекарственных препаратов, на территории РФ обращается более 1,5 млн упаковок препарата с указанным МНН, что практически сопоставимо с его годовой потребностью.