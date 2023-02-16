Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:12

Росздравнадзор не зафиксировал дефицита обезболивающих и медизделий для стоматологии

Росздравнадзор не зафиксировал дефицита обезболивающих и медизделий для стоматологии
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - В России не зафиксировано признаков дефицита обезболивающих препаратов и медицинских изделий, используемых в стоматологии, сообщили "Интерфаксу" в Росздравнадзоре.

Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства в четверг, Росздравнадзор совместно с Минздравом РФ внимательно следит за наличием на российском рынке всех необходимых лекарственных средств и медицинских изделий.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что российские стоматологи столкнулись с проблемами с закупкой некоторых зарубежных препаратов и медицинских принадлежностей. В клиниках объяснили проблемы с закупками уходом западных производителей и сложностями с логистикой.

По данным Росздравнадзора, уведомлений от российских представительств зарубежных производителей медизделий о планируемых приостановлении или прекращении производства или ввоза на территорию России товаров не поступало. Речь идет о препарате "Убистезин" (международное непатентованное наименование "Артикаин+Эпинефрин"), цементе "Витремер", шлифовальных дисках производства "3М ЭСПЭ Дентал Продактс" (США), медицинских изделиях производства KAVO (Германия).

В частности, в Росздравнадзоре сообщили о наличии "Убистезина". В 2022 году в гражданский оборот было выпущено более 1,7 млн упаковок препаратов с указанным МНН (международное непатентованное наименование - ИФ), что на 200 тыс. больше по сравнению с 2021 годом (более 1,5 млн упаковок). В текущем году в гражданский оборот поступило еще около 180 тыс. упаковок.

Всего на сегодняшний день, по данным системы мониторинга движения лекарственных препаратов, на территории РФ обращается более 1,5 млн упаковок препарата с указанным МНН, что практически сопоставимо с его годовой потребностью.

Росздравнадзор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Россия будет исполнять обязательства по ранее выданным валютным госгарантиям в рублях

Россия будет исполнять обязательства по ранее выданным валютным госгарантиям в рублях

Все атаковавшие Крым украинские беспилотники сбиты над морем

Глава Севастополя сообщил об очередной атаке беспилотников

Рубль утром остался стабилен относительно доллара и юаня на фоне противоречивых факторов

Рубль утром остался стабилен относительно доллара и юаня на фоне противоречивых факторов

ЦБ разрешил банкам не ухудшать оценку кредитов участникам СВО и членам их семей

ЦБ разрешил банкам не ухудшать оценку кредитов участникам СВО и членам их семей

Что произошло за день: среда, 15 февраля

Путин поддержал введение цифрового удостоверения личности на смартфонах

Путин поддержал введение цифрового удостоверения личности на смартфонах

Минфин заявил о продолжении дискуссии о правилах налогообложения "удаленщиков"

Минфин заявил о продолжении дискуссии о правилах налогообложения "удаленщиков"

Голикова сообщила о снижении смертности в РФ в 2022 году на 22%

Госдума денонсировала соглашение с Латвией об избежании двойного налогообложения

Госдума денонсировала соглашение с Латвией об избежании двойного налогообложения
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });