Минпромторг отметил повышенный спрос на антибиотики с амоксициллином

В Росздравнадзоре заверили, что таких препаратов в аптеках достаточно и ситуация находится под контролем

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Минпромторг фиксирует повышенный спрос на препарат с МНН амоксициллин + клавулановая кислота, в том числе на фоне сезонного роста заболеваемости и стремления граждан закупиться "про запас". В Росздравнадзоре заявили, что в свободной продаже таких антибиотиков достаточно.

Ведомства прокомментировали ситуацию в связи с сообщениями о перебоях с "Амоксиклавом" в московских аптеках.

Минпромторг напомнил, что "Амоксиклав" применяли в том числе во время пика коронавирусной инфекции, а в последние два года в среднем в год потребляется порядка 26 млн упаковок. При этом основной объем потребления приходится на аптечные продажи - порядка 19 млн упаковок в 2021 году. Фиксируются продажи как отечественных, так и зарубежных производителей.

По данным министерства, в России в первом полугодии 2022 года препарат производился на 5 площадках и принимаются меры по расширению производства. По данным системы маркировки, в стране совокупным объемом в наличии имеется порядка 10,5 млн упаковок.

"С учетом завершения мероприятий по частичной мобилизации, а также с выходом новых отечественных производителей на рынок прогнозируется, что в ближайшее время сбои с обеспечением аптечной сети прекратятся", - считают в Минпромторге.

"Росздравнадзор совместно с Минздравом России контролирует ситуацию с лекарственным обеспечением граждан и фактической доступностью отдельных групп лекарственных препаратов. Так, по данным сайтов крупных аптечных сетей, в наличии в свободной продаже имеется широкий выбор препаратов указанных международных непатентованных наименований (МНН)", - сообщил телеграм-канал Росздравнадзора.

По данным этого ведомства, в 2022 году в гражданский оборот введено более 16,7 млн упаковок лекарственных препаратов с МНН амоксициллин (из них 13 млн - отечественного производства). По данным федеральной государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов, в гражданском обороте имеется более 14,8 млн упаковок.

Как сообщили в Росздравнадзоре, в 2022 году введено в оборот около 13,1 млн упаковок препарата с МНН амоксициллин + клавулановая кислота 18 торговых наименований. Отмечается, что, по данным системы мониторинга, в настоящее время в гражданском обороте находится более 13 млн упаковок.