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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Брянский губернатор сообщил о десяти сбитых беспилотниках над регионом

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - В Брянской области российские ПВО отразили две атаки беспилотников минувшей ночью, сообщил Telegram губернатор Брянской области Александр Богомаз. Обломки БПЛА упали на строящийся дом.

Сначала, по словам Богомаза, была отражена атака девяти дронов, все они были сбиты. Позднее он написал о второй атаке и еще одном сбитом беспилотнике.

Никто не пострадал, обошлось без разрушений, следует из сообщений губернатора.

"По уточненным данным, в результате отраженной атаки в Брянском районе обломки БПЛА упали на строящийся
дом, - добавил Богомаз. - Оперативными службами проведены все необходимые мероприятия по ликвидации последствий. Специальная комиссия оценит разрушения, владельцу домовладения будет возмещен ущерб".

Хроника 24 февраля 2022 года – 09 февраля 2023 годаВоенная операция на Украине
Брянская область Александр Богомаз Украина
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