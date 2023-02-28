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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:53

Военные РФ пресекли попытку удара дронов ВСУ по объектам на Кубани и в Адыгее

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что во вторник пресекли попытку удара украинских беспилотников по объектам в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

"28 февраля в ночное время киевским режимом была предпринята попытка применения беспилотных летательных аппаратов для атаки объектов гражданской инфраструктуры в Краснодарском крае и Республике Адыгея", - сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделениями радиоэлектронной борьбы ВС РФ БПЛА были подавлены", - отметили в ведомстве.

Там сообщили, что оба беспилотника потеряли управление и отклонились от траектории полета.

"Один БПЛА упал в поле, другой беспилотник, отклонившись от траектории, не нанес вреда атакуемому объекту гражданской инфраструктуры", - сообщили военные.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 февраля 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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