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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:06

Губернатор Севастополя сообщил, что сбиты все десять украинских дронов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Севастополе силы ПВО и Черноморского флота сбили над морем все десять украинских беспилотников, атаковавших город 16 января, сообщил в Telegram губернатор Михаил Развожаев.

"Никакие объекты ни в городе, ни в акватории - не пострадали", - добавил он.

Ночью губернатор сообщал об одном сбитом беспилотнике над бухтой, позже - о трех, а затем - о семи. Вторая за день атака началась около полудня.

О периодической работе ПВО в Крыму и Севастополе сообщается с августа. В основном, речь идет о небольших беспилотниках.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Севастополь Михаил Развожаев Украина Черноморский флот
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