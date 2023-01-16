Губернатор Севастополя сообщил, что сбиты все десять украинских дронов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Севастополе силы ПВО и Черноморского флота сбили над морем все десять украинских беспилотников, атаковавших город 16 января, сообщил в Telegram губернатор Михаил Развожаев.

"Никакие объекты ни в городе, ни в акватории - не пострадали", - добавил он.

Ночью губернатор сообщал об одном сбитом беспилотнике над бухтой, позже - о трех, а затем - о семи. Вторая за день атака началась около полудня.

О периодической работе ПВО в Крыму и Севастополе сообщается с августа. В основном, речь идет о небольших беспилотниках.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый", уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.