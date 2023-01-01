Средствами ПВО в Крыму и Белгородской области были уничтожены украинские беспилотники

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об уничтожении 15 украинских беспилотников, в частности, в районе Джанкоя (Крым) и Цаповки (Белгородская область), сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в воскресенье.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов: Максимовка, Николаевка, Никольское, Металлист, Зеленый гай, Славное Донецкой народной республики, Площанка Луганской народной республики, Цаповка Белгородской области, Очеретоватое Запорожской области, Очаков Николаевской области, Лиман второй Харьковской области, а также Джанкой Республики Крым", - сказал он.