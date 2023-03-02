Сбербанк начал обслуживать корпоративных клиентов в Крыму

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Сбербанк начал работать с юрлицами в Крыму, говорится в сообщении кредитной организации.

На первом этапе предпринимателям будут доступны ключевые продукты банка, в том числе кредитные. К корпоративным клиентам будут выезжать клиентские менеджеры.

"Новые клиенты Сбера смогут снимать наличные со своей банковской карты, а также вносить наличные на счет своей банковской карты и на счет клиента. Делать это можно через банкоматы банка, которые уже установлены и работают на полуострове", - отмечает банк.

По мере открытия офисов банка в Крыму продуктовая линейка будет расширяться. Сбербанк также продолжит разворачивать свою банкоматную сеть на полуострове.

Ранее Сбербанк сообщил, что в Крыму заработали 30 стационарных банкоматов: 14 устройств в Севастополе, 10 - в Симферополе, 4 - в Ялте и 2 - в селе Оползневое.

"Совершенно логичным стал наш следующий шаг, очень важный для всех: мы начали работать с корпоративными клиентами. Мы предоставляем предпринимателям из этого региона самые востребованные наши продукты и сервисы. А в ближайшие месяцы откроем на полуострове и первые офисы для обслуживания всех категорий клиентов", - заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, слова которого приводятся в сообщении.