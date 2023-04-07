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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:45

Путину доложили о ремонте и переоборудовании 138 медклиник на новых территориях

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - На новых территориях почти каждую третью медицинскую организацию ремонтируют или снабжают новым оборудованием, сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Сегодня в 138 медицинских организациях ведутся ремонтные работы, идет поставка оборудования - практически каждая третья медицинская клиника сегодня ремонтируется или поставляется оборудование", - сказал он.

По его словам, в настоящее время научные, исследовательские медицинские центры, федеральные клиники стали кураторами и выезжают в новые регионы.

"Методическое сопровождение, обучение, консультация специалистов и медицинская помощь, плюс отбор пациентов начался уже в федеральные клиники, и пациенты стали поступать", - отметил министр.

Михаил Мурашко Владимир Путин Минздрав
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