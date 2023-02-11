На Верхнем Ларсе организуют "зеленый коридор" для турецких большегрузов

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Грузовые автомобили из Турции смогут без очереди подъезжать к пункту пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло в субботу.

"В Турции произошла страшная природная катастрофа. Сейчас все объединились для того, чтобы помочь пострадавшим от землетрясения. Мы приняли решение пропускать турецкие большегрузы к "Верхнему Ларсу" без очереди. Думаю, сейчас это будет правильно", - написал он в своем телеграм-канале.

Глава Северной Осетии также сообщил, что по данным регионального центра организации дорожного движения, сейчас в электронной очереди большегрузов, направляющихся в сторону госграницы, числится около 2 300 машин. Около 20% из них следуют в Турцию.

Как отметил Меняйло, "для них организуем "зеленый коридор".

В ночь на понедельник мощное землетрясение и последовавшие за ним эхо-толчки привели к гибели людей и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии. Общее число жертв землетрясения превысило 23,7 тыс. человек.