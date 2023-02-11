Российские спасатели нашли живыми пять человек в турецком Кахраманмараше

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - МЧС РФ за время спасательной операции в городе Кахраманмараш в Турции обнаружило пятерых выживших после мощного землетрясения, сообщила пресс-служба министерства в субботу.

"За сутки спасатели нашли 12 человек, всего за время операции было обнаружено 44 человека, в том числе пять живых", - говорится в сообщении.

В ночь на понедельник мощное землетрясение и последовавшие за ним эхо-толчки привели к гибели людей и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии. Общее число жертв землетрясения превысило 23,7 тыс. человек.

Накануне сообщалось, что в турецкой Антакье найдены тела четырех россиян: мужчины, женщины и двоих детей.