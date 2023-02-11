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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:07

Спасатели РФ доставили гумпомощь в пострадавшую от землетрясения чеченскую деревню в Турции

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Российские спасатели доставили гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения жителям чеченской деревни Гюджюксу в Турции, передает корреспондент "Интерфакса" в субботу.

По просьбе главы Чечни Рамзана Кадырова к главе МЧС Александру Куренкову спасатели направили пострадавшим жителям гуманитарный груз весом 1,5 тонны. В состав груза вошли одеяла, подушки, предметы первой необходимости, продукты питания и одежда. Глава Чечни поручил в ближайшее время направить жителям пострадавшей деревни специальные контейнеры для временного проживания.

В чеченской деревне Гюджюксу в Турции после мощного землетрясения остались проживать порядка 70 человек, более 100 строений разрушены полностью и восстановлению не подлежат.

Помимо этого, на горячую линию МЧС обратилась за помощью гражданка РФ. По поручению министра сотрудники ведомства передали гуманитарную помощью семье из восьми человек.

Землетрясение в Турции

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Хроника 06 – 11 февраля 2023 годаЗемлетрясение в Турции и Сирии
Турция
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