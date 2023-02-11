Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 23,7 тыс. человек
Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Число жертв мощного землетрясения в Турции превысило 20 тыс. человек, сообщает агентство "Панадолу" со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахреттина Коджу.
"Число погибших достигло 20 213 человек, 80 052 получили ранения", - приводит его слова агентство.
Отмечается, что почти 87 тыс. человек были эвакуированы из зоны бедствия в другие регионы Турции.
Телеканал CNN сообщает о 3 513 погибших и 5 245 пострадавших в Сирии.
Таким образом, общее число жертв землетрясения превысило 23,7 тыс. человек.
В ночь на понедельник мощное землетрясение и последовавшие за ним эхо-толчки привели к гибели людей и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.