Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 23,7 тыс. человек

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Число жертв мощного землетрясения в Турции превысило 20 тыс. человек, сообщает агентство "Панадолу" со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахреттина Коджу.

"Число погибших достигло 20 213 человек, 80 052 получили ранения", - приводит его слова агентство.

Отмечается, что почти 87 тыс. человек были эвакуированы из зоны бедствия в другие регионы Турции.

Телеканал CNN сообщает о 3 513 погибших и 5 245 пострадавших в Сирии.

Таким образом, общее число жертв землетрясения превысило 23,7 тыс. человек.

В ночь на понедельник мощное землетрясение и последовавшие за ним эхо-толчки привели к гибели людей и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.