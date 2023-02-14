Военные РФ сообщили об ударах по ВСУ на южно-донецком и запорожском направлениях

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Российские войска на южно-донецком и запорожском направлениях нанесли комплексное огневое поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Угледар (ДНР), Левадное и Орехов Запорожской области, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге во вторник.

Удары по подразделениям ВСУ были нанесены оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток", сказал Конашенков.

По его словам, "потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и две гаубицы "Мста-Б" и Д-30".

"Также в районе населенного пункта Малиновка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сообщил Конашенков.

"На донецком направлении в ходе наступательных действий "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, четыре гаубицы "Мста-Б", установка РСЗО "Град". Кроме того, в районе населенного пункта Авдеевка Донецкой народной республики уничтожен ангар с военной техникой 110-й механизированной бригады ВСУ", - сообщил Конашенков.

По его данным, в ходе контрбатарейной борьбы на херсонском направлении также уничтожена гаубица "Мста-Б".

"Кроме того, в районах населенных пунктов Антоновка Херсонской области и Веселое Днепропетровской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных сил РФ за сутки нанесено поражение 93 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 108 районах", - добавил Конашенков.

"В районе населенного пункта Моначиновка Харьковской области уничтожен пункт управления подразделением РЭБ Вооруженных сил Украины", - также сообщил представитель министерства обороны.

Применение тяжелых огнеметных систем против ВСУ

На красно-лиманском направлении военные РФ применили против украинских войск тяжелые огнеметные системы.

"На красно-лиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Терны, Красный Лиман Донецкой народной республики, Стельмаховка Луганской народной республики и Серебрянского лесничества", - сказал Конашенков.

По его данным, за сутки на данном направлении потери армии Украины составили до 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубица Д-30, а также одна установка РСЗО "Град".

"На купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и военной технике противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики, а также Двуречная, Табаевка, Песчаное и Берестовое Харьковской области", - заявил Конашенков.

По его словам, за сутки на данном направлении ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, пять пикапов, три автомобиля и самоходную гаубицу "Гвоздика".

Уничтожение украинской военной техники

Кроме того, российские военные сбили украинский самолет Миг-29 и украинский вертолет Ми-8 в ДНР, заявил официальный представитель Минобороны РФ.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Черевковка Донецкой народной республики сбит самолет Миг-29 и в районе населенного пункта Славянка Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.", - сказал Конашенков.

По его словам, российскими средствами ПВО за сутки перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожены семь украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 385 самолетов, 208 вертолетов, 3121 беспилотный летательный аппарат, 404 зенитных ракетных комплекса, 7859 танков и других боевых бронированных машин, 1019 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4091 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8377 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал Конашенков.