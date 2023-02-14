Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

"Прогресс МС-21" осмотрят с помощью дистанционного манипулятора американского сегмента

"Прогресс МС-21" осмотрят с помощью дистанционного манипулятора американского сегмента
Фото: AP/ТАСС

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Американская сторона подводит манипулятор к "Прогрессу МС-21", чтобы осмотреть с помощью видеокамеры приборно-агрегатный отсек корабля, сообщили в "Роскосмосе".

"Сегодня с помощью дистанционного манипулятора американского сегмента станции планируется осмотреть возможное место повреждения на внешней поверхности корабля", - говорится в Telegram-канале госкорпорации.

"Сейчас американская сторона подводит манипулятор к "Прогрессу МС-21", после чего с помощью видеокамеры будет проведена фото- и видеосъемка приборно-агрегатного отсека корабля", - сообщили в "Роскосмосе".

По их данным, полученные материалы передадут российским специалистам на Земле для дальнейшего анализа.

В РоссииРазгерметизация "Прогресса МС-21" случилась после стыковки с МКС "Прогресса МС-22"Читать подробнее

11 февраля в "Роскосмосе" сообщили, что на пристыкованном к МКС грузовом корабле "Прогресс МС-21" произошла утечка теплоносителя из системы терморегулирования. Как уточнял исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев, разгерметизация корабля "Прогресс МС-21" похожа на ситуацию, произошедшую в декабре с кораблем "Союз МС-22".

Крикалев заявил, что уже начала работать комиссия, которая будет проводить анализ всех возможных вариантов причин этой утечки. По его словам, "Роскосмос" проанализирует материалы и технологии, используемые при сборке космических кораблей, после разгерметизации "Прогресса МС-21" на МКС.

"Самое главное нам сейчас убедиться, что это не какая-то систематическая ошибка, потому что это может повлиять на такую же проблему на других кораблях", - сказал исполнительный директор.

13 февраля глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сказал, что повреждения на кораблях "Союз МС-22" и "Прогресс МС-21", пристыкованных к МКС, одинаковые, но причины их появления могут быть разными. Он допустил, что повреждения были нанесены космическим мусором или метеоритами.

Расстыковка грузового корабля "Прогресс МС-21" с МКС запланирована на 18 февраля. Он пристыковался к станции в октябре 2022 года. Сейчас к МКС также пристыкован корабль "Союз МС-22" с поврежденным радиатором.

Прогресс МС-21 МКС Роскосмос
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Германия договорилась о производстве боеприпасов для ЗСУ Gepard

Группировка МЧС РФ завершает работы в пострадавших от землетрясения Турции и Сирии

Группировка МЧС РФ завершает работы в пострадавших от землетрясения Турции и Сирии

Соратники экс-президента Киргизии Атамбаева сообщили о его освобождении из колонии

Байден вскоре назначит Лейл Брейнард своим главным экономическим советником

Байден вскоре назначит Лейл Брейнард своим главным экономическим советником

Пшеница подорожала до максимума с ноября на опасениях эскалации на Украине

Правительство Японии выдвинуло Кадзуо Уэду на пост главы ЦБ

Правительство Японии выдвинуло Кадзуо Уэду на пост главы ЦБ

Brent подешевела до $86,01 за баррель

В результате стрельбы в Университете штата Мичиган погибли три человека

Что случилось этой ночью: вторник, 14 февраля

Один человек стал жертвой стрельбы в Университете штата Мичиган

Один человек стал жертвой стрельбы в Университете штата Мичиган
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });