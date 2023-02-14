Что случилось этой ночью: вторник, 14 февраля
Протесты в Албании, стрельба в Мичигане, пожар на севере Москвы
Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- В Ярославской области произошел разрыв газопровода с возгоранием. Пострадавших нет.
- Пожарные локализовали крупное возгорание на севере Москвы. Пожар произошел на территории автосервиса на площади 1,5 тыс. кв. метров.
- Протестующие в Албании попытались штурмовать здание парламента. Сотни человек собрались у здания, бросали дымовые шашки и фаеры.
- Один человек стал жертвой стрельбы в Мичиганском университете в США. Также сообщается о множестве раненых. Подозреваемый не задержан.
- Американская администрация убеждает конгресс выделить еще $10 млрд на помощь Украине. Об этом сообщила газета The Washington Post.