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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:59

Что случилось этой ночью: вторник, 14 февраля

Протесты в Албании, стрельба в Мичигане, пожар на севере Москвы

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Ярославской области произошел разрыв газопровода с возгоранием. Пострадавших нет.

- Пожарные локализовали крупное возгорание на севере Москвы. Пожар произошел на территории автосервиса на площади 1,5 тыс. кв. метров.

- Протестующие в Албании попытались штурмовать здание парламента. Сотни человек собрались у здания, бросали дымовые шашки и фаеры.

- Один человек стал жертвой стрельбы в Мичиганском университете в США. Также сообщается о множестве раненых. Подозреваемый не задержан.

- Американская администрация убеждает конгресс выделить еще $10 млрд на помощь Украине. Об этом сообщила газета The Washington Post.

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