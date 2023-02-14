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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:43

Автотранспорт вернется на левую часть Крымского моста после ее ремонта в феврале

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Восстановленную после взрыва левую автодорожную часть Крымского моста откроют для движения легкового транспорта и автобусов в феврале, сообщила пресс-служба Росавтодора и добавила, что восстановительные работы на мосту почти завершены.

Взрыв на Крымском мосту

"В ближайшие две недели специалисты починят поврежденные инженерные системы, установят барьерное ограждение и нанесут термопластиковую разметку", - сообщили в ведомстве.

На новых пролетах левой стороны автодорожной части моста уложены все слои асфальта: 14 февраля был уложен завершающий слой асфальтобетона на четырех новых пролетах автодорожной части. В Росавтодоре уточнили, что укладка верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона началась во вторник утром и была закончена к 15:00.

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал об укладке первого слоя асфальтобетона на восстановленных пролетах Крымского моста 12 февраля. Общая толщина покрытия на Крымском мосту составила 11 см.

Правую сторону автодорожной части, которая приняла на себя основную ударную волну от взрыва, произошедшего 8 октября прошлого года, восстановили в течение 56 дней. Движение по восстановленным пролетам было открыто 5 декабря, после чего мостовики начали работы на освобожденной от транспорта левой стороне.

5 декабря по восстановленной правой части моста проехал президент Владимир Путин. Он тогда сказал, что ремонт автомобильной части моста в целом завершится в марте.

Хроника 08 октября 2022 года – 14 февраля 2023 годаВзрыв на Крымском мосту
Крымский мост Крым Кубань Росавтодор
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