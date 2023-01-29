Крымский мост закроют 31 января для надвижки последнего пролета автодорожной части

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Крымский мост будет перекрыт на 12 часов во вторник, 31 января для продолжения ремонта, сообщает в воскресенье Минтранс РФ.

"30 января в 23:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста 31.01.2023 на период с 00:00 до 12:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", - сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

Минтранс РФ попросил водителей заранее планировать свои поездки с учетом этой информации.

В Росавтодоре "Интерфаксу" уточнили, что во вторник строители начнут надвижку последнего из четырех новых пролетов левой стороны автодорожной части Крымского моста, которые устанавливаются вместо ранее демонтированных.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту в последний раз ограничивалось на полдня 26 января для надвижки третьего пролета левой стороны автомобильной части (в направлении из Крыма в Краснодарский край), поврежденной при взрыве 8 октября 2022 года.

Первые два поврежденных пролета левой части моста демонтировали и вывезли 19 и 21 декабря, третий и четвертый - 17 и 20 января. Три новых пролета были надвинуты в январе. Планируется, что все новые пролеты будут установлены в проектное положение в феврале.

5 декабря прошлого года президент России Владимир Путин проехал по восстановленной правой части Крымского моста, выслушал доклад о проведенных работах и во время открытия движения поручил привести к нормативному состоянию левую, менее пострадавшую при подрыве часть. Он отметил, что ремонт автомобильной части моста в целом завершится в марте.

Правую сторону автодорожной части, которая приняла на себя основную ударную волну от взрыва восстановили в течение 56 дней. Движение по восстановленным пролетам было открыто 5 декабря, после чего мостовики начали работы на освобожденной от транспорта левой стороне.