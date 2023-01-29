Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:23

Крымский мост закроют 31 января для надвижки последнего пролета автодорожной части

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Крымский мост будет перекрыт на 12 часов во вторник, 31 января для продолжения ремонта, сообщает в воскресенье Минтранс РФ.

"30 января в 23:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста 31.01.2023 на период с 00:00 до 12:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", - сообщило ведомство в своем телеграм-канале.

Минтранс РФ попросил водителей заранее планировать свои поездки с учетом этой информации.

В Росавтодоре "Интерфаксу" уточнили, что во вторник строители начнут надвижку последнего из четырех новых пролетов левой стороны автодорожной части Крымского моста, которые устанавливаются вместо ранее демонтированных.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту в последний раз ограничивалось на полдня 26 января для надвижки третьего пролета левой стороны автомобильной части (в направлении из Крыма в Краснодарский край), поврежденной при взрыве 8 октября 2022 года.

Взрыв на Крымском мосту

Первые два поврежденных пролета левой части моста демонтировали и вывезли 19 и 21 декабря, третий и четвертый - 17 и 20 января. Три новых пролета были надвинуты в январе. Планируется, что все новые пролеты будут установлены в проектное положение в феврале.

5 декабря прошлого года президент России Владимир Путин проехал по восстановленной правой части Крымского моста, выслушал доклад о проведенных работах и во время открытия движения поручил привести к нормативному состоянию левую, менее пострадавшую при подрыве часть. Он отметил, что ремонт автомобильной части моста в целом завершится в марте.

Правую сторону автодорожной части, которая приняла на себя основную ударную волну от взрыва восстановили в течение 56 дней. Движение по восстановленным пролетам было открыто 5 декабря, после чего мостовики начали работы на освобожденной от транспорта левой стороне.

Крым Крымский мост Минтранс РФ Росавтодор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В МИД РФ объяснили антироссийскими санкциями отказ от консультаций с Токио по рыбному промыслу

Пандемия коронавируса

В РФ за сутки коронавирусом заболели почти семь тысяч человек

Военная операция на Украине

Пригожин сообщил о взятии под контроль населенного пункта Благодатное

Что произошло за день: суббота, 28 января

Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударе ВСУ снарядами HIMARS по больнице в ЛНР

РКН зафиксировал около 150 крупных утечек персональных данных в 2022 году

Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели более 7,2 тыс. человек

В Госдуме заявили, что по проектам законов об отсрочках от призыва по мобилизации идет согласование

В Госдуме заявили, что по проектам законов об отсрочках от призыва по мобилизации идет согласование

Что случилось этой ночью: суббота, 28 января

Пожар площадью более 2 тыс. кв. метров охватил строительный рынок в Подмосковье

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });