Основные работы по восстановлению Крымского моста будут закончены в начале февраля

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Строители завершат основную часть работ по восстановлению Крымского моста в начале февраля, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Надвижка последнего, четвертого, пролета запланирована на 31 января. Еще несколько дней потребуется, чтобы опустить пролет в проектное положение. На этом основная часть восстановительных работ будет завершена", - написал он в своем телеграм-канале.

Хуснуллин также сообщил, что в четверг специалисты закончили надвижку третьего пролета левой автодорожной части Крымского моста.

Он уточнил, что финальный этап работ будет заключаться в устройстве деформационных швов и дренажа для отвода воды.

"Затем дорожникам предстоит уложить два слоя асфальтобетона, восстановить инженерные системы, освещение и барьерное ограждение", - написал вице-премьер.

Хуснуллин отметил, что первые два новых пролета левой стороны автодорожной части моста уже заняли свое проектное положение.

В свою очередь пресс-служба Росавтодора сообщила, что восстановление автодорожной части Крымского моста идет круглосуточно, строители ведут работы, опережая график. "Движение легкового транспорта и автобусов по четырем полосам Крымского моста будет восстановлено в марте этого года", - говорится в сообщении.

В Росавтодоре отметили, что надвижка третьего пролета левой стороны автодорожной части моста в четверг прошла значительно быстрее, чем планировалось.

"Операция по надвижке нового пролетного строения на левой стороне моста заняла восемь часов. Автодорожная часть была временно перекрыта с 00:00 до 12:00, однако ограничения для движения транспорта сняли за четыре часа до запланированного срока", - сообщила пресс-служба агентства.

В Росавтодоре уточнили, что этот пролет при помощи домкратов по накаточным балкам передвинули на опорные тумбы и приступили к опусканию металлоконструкций.

Ранее сообщалось, что в четверг работы по надвижке нового пролетного строения на левой стороне моста заняли восемь часов - на четыре часа быстрее запланированного срока.

5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин проехал по восстановленной правой части Крымского моста, выслушал доклад о проведенных работах и во время открытия движения поручил привести к нормативному состоянию левую, менее пострадавшую при подрыве, часть. Он сказал, что ремонт автомобильной части моста в целом завершится в марте.

Правую сторону автодорожной части, которая приняла на себя основную ударную волну от взрыва, произошедшего 8 октября прошлого года, восстановили в течение 56 дней. Движение по восстановленным пролетам было открыто 7 декабря, после чего мостовики начали работы на освобожденной от транспорта левой стороне.