Высокий уровень террористической опасности бессрочно установили в районе Кубани близ Крымского моста

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - "Желтый" (высокий) уровень террористической опасности в Темрюкском районе Краснодарского края с вечера 10 февраля будет действовать бессрочно, сообщает пресс-служба администрации региона.

Соответствующее постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что в соответствии с продлением "желтого" уровня террористической опасности оперативные и спасательные службы, медицинские учреждения продолжат работу в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилены патрули и досмотры машин.

Распоряжение о введении "желтого" уровня террористической опасности Кондратьев подписал 8 октября 2022 года из-за теракта на Крымском мосту.

Также на Кубани продолжает действовать запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов. Он распространяется на жителей, индивидуальных предпринимателей и организации, добавили в пресс-службе.