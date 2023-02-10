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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:52

Высокий уровень террористической опасности бессрочно установили в районе Кубани близ Крымского моста

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - "Желтый" (высокий) уровень террористической опасности в Темрюкском районе Краснодарского края с вечера 10 февраля будет действовать бессрочно, сообщает пресс-служба администрации региона.

Соответствующее постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что в соответствии с продлением "желтого" уровня террористической опасности оперативные и спасательные службы, медицинские учреждения продолжат работу в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилены патрули и досмотры машин.

Распоряжение о введении "желтого" уровня террористической опасности Кондратьев подписал 8 октября 2022 года из-за теракта на Крымском мосту.

Также на Кубани продолжает действовать запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов. Он распространяется на жителей, индивидуальных предпринимателей и организации, добавили в пресс-службе.

Крым Краснодарский край Крымский мост
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