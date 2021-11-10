Жителя Ялты заподозрили в госизмене и сборе секретных данных для СБУ Украины

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ пресекла шпионскую деятельностю жителя Ялты в интересах Службы безопасности Украины, сообщили в среду в Центре общественных связей ФСБ.

"Установлено, что житель города Ялты в период с 2017 года по 2018 год по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну, в том числе о сотрудниках органов Федеральной службы безопасности", - говорится в сообщении ЦОС.

Задержанному вменяется госизмена (ст. 275 УК РФ), уточнили в ФСБ. Ялтинский горсуд отправил его под стражу.

Как следует из видео, распространенного ФСБ, мужчина был задержан в квартире, сопротивления он не оказывал, на вопрос сотрудников спецслужбы о наличии у него запрещенных предметов ответил отрицательно.

Обвинение в госизмене предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы.

По информации осведомленного источника "Интерфакса", речь идет об экс-депутате горсовета Ялты Юрии Ломенко. Горсовет досрочно прекратил его полномочия 8 ноября "в связи с отставкой по собственному желанию", говорится в опубликованном решении парламента. Он избирался по одномандатному округу от партии "Единая Россия".