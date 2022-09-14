Жителя Владивостока задержали за передачу разведке Украины сведений о военных объектах

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Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Федеральная служба безопасности РФ объявила о задержании жителя Владивостока, передававшего украинской военной разведке сведения об объектах критической и военной инфраструктуры Приморского края.

"В результате проведения комплекса контрразведывательных мероприятий в Приморском крае пресечена деятельность жителя Владивостока, подозреваемого в совершении государственной измены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины", - сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в среду.

По данным спецслужбы, гражданин России, "действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал ее представителям сведения об объектах критической и военной инфраструктуры края, осознавая возможность их использования адресатом против безопасности Российской Федерации".

Следственным подразделением ФСБ России в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (госизмена), обвиняемый задержан и находится под стражей. По данной статье ему грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

В ФСБ не раскрыли личность задержанного и другие подробности операции.