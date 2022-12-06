В ВТБ сообщили о крупной DDoS-атаке и возможных проблемах с сервисами

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Технологическая инфраструктура ВТБ находится под кибератакой из-за рубежа, банк называет ее крупнейшей за все время его работы.

"В ходе противостояния действиям хакеров, атакующих внешний контур систем банка, специалисты делают все необходимое и возможное, чтобы клиенты не почувствовали дискомфорт в пользовании сервисами. Однако при применении противомер временные затруднения в работоспособности банковских приложений и веб-версии "ВТБ Онлайн" периодически возможны. Мы приносим извинения за эту ситуацию и надеемся на понимание", - говорится в сообщении банка.

Анализ DDoS-атаки свидетельствует о том, что она носит спланированный и широкомасштабный характер, ее целью является затруднение работы банковских сервисов, отмечает ВТБ. Большинство запросов к сервисам банка в ходе атаки сгенерированы с зарубежных сегментов интернета, но есть и вредоносный трафик с российских IP-адресов. ВТБ не исключает, что часть таких российских адресов могла оказаться в числе участников атаки в результате кибермошенничества.

Все установленные российские IP-адреса будут переданы в правоохранительные органы для проведения проверки.

ВТБ указывает, что системы банка работают в штатном режиме. Данные клиентов защищены от внешнего вмешательства, они находятся во внутреннем периметре технологической инфраструктуры банка.