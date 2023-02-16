Глава Севастополя сообщил об очередной атаке беспилотников

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны сработала в Севастополе в четверг по нескольким беспилотникам, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Ситуация на сейчас: сбиты 2 БПЛА над морем. Наши силы и средства ПВО продолжают отбивать атаку", - написал Развозжаев в своем телеграм-канале.

О периодической работе ПВО в Крыму и Севастополе сообщается с августа прошлого года. В основном речь идет о небольших беспилотниках.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый" уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.