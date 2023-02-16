Все атаковавшие Крым украинские беспилотники сбиты над морем

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны сбили в четверг над морем в Севастополе все атаковавшие город беспилотники, еще несколько ликвидировали на территории Республики Крым, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По его словам, атака началась с ночи, в зоне Севастополя ПВО и Черноморский флот сбили два беспилотника над морем. "Еще несколько БПЛА сбили в акватории - в зоне Республики Крым", - написал он в своем телеграм-канале.

Правительственные структуры республики на данный момент не прокомментировали ситуацию с атакой беспилотников.

Ранее сообщалось, что утром был закрыт рейд Севастополя. Губернатор заявлял о двух сбитых беспилотниках.

О периодической работе ПВО в Крыму и Севастополе сообщается с августа прошлого года. В основном речь идет о небольших беспилотниках.

В Крыму и Севастополе действует высокий, "желтый" уровень террористической опасности, а также режим среднего уровня реагирования.