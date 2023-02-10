Высокий уровень террористической опасности в Севастополе сделали бессрочным

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - "Желтый" уровень террористической опасности, введенный в Севастополе летом прошлого года, продолжит действовать до принятия решения о его отмене. Об этом сообщается в пятницу на сайте правительства города.

"Установлен высокий ("желтый") уровень террористической опасности на территории города Севастополя с 18:00 10 февраля 2023 года. Срок действия установленного уровня террористической опасности не ограничен", - говорится в сообщении.

Такое решение принято на основании данных правоохранительных органов о сохраняющейся угрозе теракта.

Высокий уровень террористической опасности был введен в Севастополе 31 июля 2022 года - после того, как беспилотник с маломощным взрывным устройством попал во двор штаба Черноморского флота в Севастополе. Позже его продляли примерно два раза в месяц. При этом власти города периодически сообщают об атаках дронов.

"Желтый" - второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный - "синий", высокий - "желтый" и критический - "красный".