Минздрав и Минпромторг приняли меры по борьбе с нехваткой жаропонижающих

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что был повышенный спрос на некоторые жаропонижающие препараты, но с тех пор проблему купировали за счет увеличения производства и дополнительных мер по выпуску в гражданский оборот лекарств.

"Да, действительно, на некоторые торговые наименования ибупрофена был повышен спрос, и на сегодняшний день разъяснительными мероприятиями, в том числе мы с Минпромторгом, видя по витринам, что объем потребления и заболеваемость требовали увеличения производства, сделали дополнительные меры по выпуску в гражданский оборот и фактически моментально купировали эту ситуацию", - сказал он на совещании президента с членами правительства.

Минздрав, по его словам, продолжает мониторинг цен на лекарства.

"По жизненно важным лекарственным препаратам удорожание за прошлый период составило 1,9%, это значительно ниже уровня инфляции. По не включенным препаратам в жизненно важный список - на 10% ниже, чем уровень инфляции в целом по стране", - уточнил министр.

Кроме того, он сообщил, что за год на российский рынок вводится порядка 6 млрд упаковок лекарственных препаратов, из них в обороте - 70% отечественные лекарственные препараты.

Вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что, по оперативной статистике, производство фармацевтической продукции в стране увеличилось более чем на 15% к уровню 2021 года.

"Российские фармкомпании выпускают в необходимом количестве основные препараты и вакцины для профилактики и лечения гриппа и коронавируса. При увеличении спроса мы оперативно перенастраиваем с предприятиями линии на особо востребованные позиции", - отметил он.

Новым стимулом для разработчиков новых препаратов станет механизм "продукты на полку", подготовленный к утверждению правительством. "Благодаря ему будут созданы российские аналоги, которые можно быстро вывести на рынок, если прекратятся поставки отдельных импортных лекарств. Все это способствует становлению независимой фармотрасли и, конечно же, лекарственной безопасности страны" - сказал Мантуров.

Министр сообщил также, что в медицинской промышленности производство в прошлом году выросло на 18%, рынок в целом увеличился почти на половину за три квартала (с 370 до 547 млрд рублей за три квартала 2022 года), а российская доля занимает около 25%. За год открыто десять новых производств по выпуску биоматериалов, эндопротезов, имплантов, аппаратов УЗИ и широкого ряда номенклатуры медоборудования.

Путин призвал чиновников делать запасы лекарств на "гриппозный период"

Президент Владимир Путин посоветовал создавать товарные запасы наиболее востребованных препаратов, чтобы избегать дефицита лекарств в периоды обострений сезонных заболеваний.

"Мы, как известно, не запрещаем импорт, не ограничиваем его, мы работаем с производителями, которые традиционно работают на нашем рынке, иностранными производителями. Надо сказать, что многие продолжают эту работу в обычном режиме, но некоторые из них приостановили исследования, как мы видим. И здесь, конечно, очень важно наращивать наши усилия по этому направлению, надеюсь, что так и будет происходить", - сказал он.

Дефицит лекарств, который возникает в определенный период, президента не удивляет, поскольку аналогичные ситуации происходят и в других отраслях.

"И в целом мы понимаем, как на это реагировать, нужно только это сделать будет. Что имею в виду? Нужно обеспечить товарные запасы наиболее востребованных лекарств в определенный промежуток времени", - сказал Путин.

В качестве примера он привел работу по преодолению осенне-зимнего периода, когда в подземные хранилища закачивается газ. "То же самое делаем по торговым сетям по ряду других позиций - наиболее востребованных базовых продуктов. Конечно, в фармацевтике своя специфика, это очевидные вещи, но подход-то один и тот же. И можно вполне обеспечить такое прохождение этого периода - "гриппозного", условно скажем, периода, потому что все мы знаем, что в это время наиболее востребованными являются жаропонижающие препараты, антибиотики и так далее", - сказал президент.

Он заметил, что ничего не мешает своевременно сформировать определенный резерв. "Я просил бы вас об этом подумать. Повторяю: это облегчило бы жизнь многих людей, и не создавало бы никакого ажиотажа на рынке", - считает глава государства.