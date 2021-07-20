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Вячеслав Шматов назначен президентом "Евроцемент груп"

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Гендиректор холдинга "Смиком" Вячеслав Шматов назначен президентом "Евроцемент груп", следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

Холдинг "Смиком" в прошлом назывался "Базэлцемент" и входил в группу "БазЭл" Олега Дерипаски. Ныне "Смиком" связан, по данным СМИ, с родственником подпавшего под американские санкции бизнесмена Павлом Езубовым.

Сбербанк, которому "Евроцемент" достался за долги, в 2021 году продал его "Михайловскому комбинату строительных материалов", входящему в холдинг "Смиком". Сумма сделки составила 161 млрд рублей.

Шматов возглавил "Базэлцемент" в 2010 году. До этого он в течение года работал заместителем гендиректора по экономике и финансам ПСК "Трансстрой" (на тот момент также входила в "БазЭл"), еще раньше - в структурах группы "ГАЗ".

"Евроцемент" с 2004 по 2020 годы возглавлял Михаил Скороход, его нынешняя должность - главный исполнительный вице-президент. С весны 2020 года и до последнего времени холдингом руководил Ашот Хачатурянц из "Сбербанк капитала".

"Евроцемент груп" объединяет 19 цементных заводов в России и за рубежом, а также заводы по производству бетона, ЖБИ, карьеры по добыче нерудных материалов.

Базэлцемент Смиком Вячеслав Шматов Евроцемент груп Павел Езубов

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