Авиавласти РФ выбрали Каппадокию в качестве нового пункта для полетов в Турцию

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Авиационные власти РФ уведомили турецких коллег о выборе Каппадокии в качестве нового пункта в Турции для запуска рейсов российскими назначенными перевозчиками.

Соответствующую переписку авиавластей опубликовала Росавиация. Как уточняется, речь идет об аэропорте Невшехир Каппадокия.

До этого российские авиакомпании могли выполнять полеты из любого пункта на территории РФ в следующие пункты Турции: Анкара, Анталья, Бодрум, Даламан, Стамбул, Измир, Трабзон, Самсун, Газипаша. После выбора Каппадокии у РФ сохраняется право выбрать еще семь пунктов назначения в Турции, отметили в пресс-службе Росавиации.

В текущем зимнем сезоне в Турцию на регулярной основе летают девять российских авиакомпаний, с турецкой стороны - четыре, отметили в ведомстве.