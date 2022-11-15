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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

"Аэрофлот" в ноябре начнет летать из четырех регионов РФ в Турцию, Индию, Таиланд

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" в конце ноября запустит программу полетов из Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска и Владивостока в города Турции, Индии и Таиланда.

Согласно сообщению перевозчика, 25 ноября откроются рейсы из Екатеринбурга в Стамбул и Гоа, из Красноярска - в Бангкок и на Пхукет, из Новосибирска и Владивостока - на Пхукет.

26 ноября начнутся полеты в Бангкок из Владивостока, 27 ноября - из Новосибирска.

Рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330 и узкофюзеляжных Boeing 737-800.

Основной базовый аэропорт "Аэрофлота" - московское "Шереметьево". Как сообщалось, в зимнем расписании (действует до 25 марта) международная сеть компании из Москвы будет сформирована из рейсов в 16 стран мира: Таиланд, Индию, ОАЭ, Египет, Шри-Ланку, Сейшелы, Мальдивы, Китай, Индию, Иран, Турцию, Белоруссию, Киргизию, Узбекистан, Армению и Азербайджан.

Параллельно "Аэрофлот" развивает маршрутную сеть из Сочи и Красноярска, в планах на будущее - развитие базы на Дальнем Востоке, говорил гендиректор компании Сергей Александровский.

Аэрофлот Турция Индия Таиланд
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