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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

"Победа" в июне запустит рейсы из Москвы в Бодрум

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 3 июня начнет выполнять регулярные рейсы Москва - Бодрум (Турция), сообщила представитель перевозчика журналистам.

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"Полеты по этому маршруту начнутся 3 июня 2023 года и будут выполняться три раза в неделю из аэропорта "Внуково". С 1 сентября рейсы будут ежедневными", - отметила она.

Среди действующих турецких маршрутов "Победы" - Стамбул, Анталья и Алания, куда компания летает из Москвы. Также запланирован запуск рейсов из столицы в Даламан и из Махачкалы, Казани и Владикавказа в Стамбул.

В зарубежную маршрутную сеть "Победы" сейчас, кроме Турции, входят Белоруссия, Армения и ОАЭ.

Победа Турция Бодрум
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