"Победа" в июне запустит рейсы в Анталью из семи регионов РФ

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 1 июня запустит регулярные рейсы в Анталью (Турция) из Челябинска, Екатеринбурга, Перми, Волгограда, Владикавказа, Махачкалы и Казани.

Полеты из Челябинска, Екатеринбурга, Волгограда и Владикавказа будут выполняться два раза в неделю, сообщила представитель перевозчика журналистам. Из Перми и Махачкалы три раза в неделю, из Казани - четыре раза в неделю.

Сейчас "Победа" летает в Анталью только из Москвы. Сообщалось, что из столицы полеты также будут запущены в Даламан и Бодрум. Другие турецкие направления компании - Стамбул и Алания.