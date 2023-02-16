ЦБ не увидел дополнительных рисков от предоставления банками услуг через мессенджеры

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Банки России, предоставляя услуги через мессенджеры, должны внедрять системы для предотвращения мошеннических транзакций, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Что касается предоставления услуг через телеграм-каналы банка, наши специалисты анализировали. Каких-то дополнительных технологических рисков от использования телеграм-каналов нет. Но мы видим, что именно телеграм-каналы часто используются как средство коммуникации мошенников. Эти риски возможно снизить при внедрении на уровне банков антифродовых механизмов, которые должны учитывать факт того, что мессенджеры могут использоваться широко мошенниками", - сказала Набиуллина журналистам в кулуарах форума по кибербезопасности.

Поводом для дискуссий вокруг использования мессенджеров в качестве канала предоставления банковских услуг стал запуск в Telegram онлайн-банка ВТБ, приложение которого после введения санкций было удалено из AppStore и Google Play. На данном этапе с помощью нового сервиса клиенты могут проверить баланс карт и счетов в ВТБ, перевести деньги через Систему быстрых платежей (СБП) и пополнить счет мобильного телефона.

Затем появится оплата по QR-коду и возможность сформировать QR-код, история операций, переводы между своими счетами, пакетная оплата счетов, перевод me2me со своей карты в другом банке на карту в ВТБ. К концу 2023 года в Telegram клиентам будут доступны все повседневные банковские услуги, а также выпуск некоторых цифровых продуктов.

Представители Минцифры призвали банки не предлагать услуги через мессенджеры из-за риска мошенничества. "Давайте не приучать граждан к тому, что через мессенджеры к ним может прийти официально банк и какие-то услуги, товары предлагать. Мы никогда их не сможем научить, какой галочке верить, какой галочке не верить", - заявил ранее на форуме директор департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры Владимир Бенгин.

С 1 марта 2023 года банки, некредитные финансовые организации (профучастники рынка ценных бумаг, УК, инвестфонды, НПФ, депозитарии и так далее) не смогут при предоставлении услуг использовать иностранные мессенджеры для передачи платежных документов, предоставления информации, содержащей персональные данные граждан РФ, для передачи данных о переводах денежных средств в рамках безналичных расчетов, под запрет подпадет передача сведений, необходимых для осуществления платежей, или сведений о счетах (вкладах) граждан РФ в банках. В Роскомнадзоре уточняли, что Telegram также отвечает критериям иностранного мессенджера.

Кроме того, будет запрещено передавать информацию через иностранные мессенджеры при предоставлении государственных и муниципальных услуг, выполнении государственного или муниципального задания.