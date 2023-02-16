Патрушев возложил ответственность на Запад за конфликт на Украине

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Жители Украины гибнут по вине Запада, спровоцировавшего военный конфликт между двумя братскими народами, заявил на совещании в Челябинске секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Он также сказал, что Запад мечтает о развале России.

"Обратили внимание на поздравление, направленное президентом США руководству Сербии в связи с Днем ее государственности. В нем Белграду лицемерно предложено "призвать Россию к ответу" за события на Украине и поддержать украинский народ", - сказал он.

По его словам, Байден умолчал о том, что "украинцы гибнут именно по вине США и Запада, спровоцировавших военный конфликт между двумя братскими народами".

"Преследуя цель добиться поражения России, США и их приспешники планируют продолжать военное противостояние, фактически став участниками конфликта. Понимая, что при этом идут значительные людские потери со стороны Украины, они не считают это своей проблемой", - добавил он.

"США никогда не считались с чужими жизнями, развязывая войны по всему миру, в том числе при бомбардировках Югославии в 1999 году, используя боеприпасы с обедненным ураном. В связи с такой политикой кредит доверия к странам коллективного Запада исчерпан", - констатировал Патрушев.

Он напомнил, что долгие годы руководители западных государств давали устные обещания или подписывали различные документы по развитию партнерских отношений с Россией.

"Однако, как показали недавние высказывания некоторых западных лидеров, нас сознательно обманывали, преследуя лишь свои корыстные цели. Не собирались и не собираются выполнять достигнутые соглашения. Мечтали и мечтают о развале России", - отметил секретарь Совбеза.

Он напомнил, что страны Запада говорили о нерасширении НАТО на Восток, но подвели военную инфраструктуру вплотную к российским границам.

"Подписали Минские соглашения, которые и не планировали выполнять. А начиная с 2014 года готовили Украину к войне с Россией, превращая ее в антироссийское милитаризированное государство, полностью подчиненное интересам НАТО", - заявил Патрушев.