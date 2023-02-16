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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Патрушев потребовал преодолеть зависимость от импорта в важных для безопасности сферах

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Россия должна снижать потребность в импортных поставках, особенно в критически важных сферах, заявил на совещании в Челябинске секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

"Сегодня мы должны всемерно укреплять способность России проводить независимую внутреннюю и внешнюю политику, обеспечить дальнейшее укрепление национального суверенитета. Мы также обязаны преодолеть зависимость от импорта, прежде всего в областях, влияющих на национальную безопасность и жизнедеятельность общества", - подчеркнул он.

Он также призвал использовать имеющиеся возможности для развития собственной научно-технологической сферы опережающими темпами.

"Важно отметить, что обеспечение технологического суверенитета не означает изоляцию. Решающим условием в международной технологической кооперации становятся надежность и безопасность партнерских связей, обеспеченные прежде всего дружественным характером межгосударственных отношений", - заявил Патрушев.

Он напомнил, что в новых геоэкономических и геополитических реалиях президент определил курс по выводу страны на траекторию реальной технологической независимости. Правительством принимаются меры по снижению угроз, связанных с уходом иностранных компаний с российского рынка. Реализуются антикризисные меры по сохранению и восстановлению технологической целостности отечественной экономической системы.

"Сформировано 25 отраслевых планов импортозамещения. Уже начата реализация крупных производственно-технологических проектов, направленных на импортозамещение в области авиастроения и радиоэлектронной промышленности", - отметил Патрушев.

Николай Патрушев Совбез
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