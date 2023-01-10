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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 03:53

В Кремле не ждут, что высказывания Патрушева о конфликте на Украине усугубят ситуацию

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что высказывание секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева о противостоянии США и НАТО России в конфликте с Украиной - это лишь констатация факта, и оно не может усугубить ситуацию в целом.

На вопрос журналистов, не могут ли слова Патрушева осложнить положение дел в украинском кризисе, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "В данном случае Патрушев констатирует реальное положение дел, и вряд ли здесь что-то может более спровоцировать НАТО и США на наращивание поставок (Украине - ИФ)".

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"Мы видим, что наращивание поставок идет ежедневно, изменяется в сторону усложнения и усиления боевых характеристик поставляемых вооружений и количественных параметров, боеприпасов, номенклатуры и так далее", - добавил Песков.

Кроме того, по его словам, "интенсифицируется процесс обучения украинских военных". "Все это нами тщательно фиксируется и все это является ничем иным, как косвенным вовлечением этих стран в конфликт", - отметил представитель Кремля.

"Это не предположение, это абсолютная констатация, и с этим нельзя спорить", - добавил он.

Касаясь слов секретаря Совбеза РФ о том, что события на Украине - это не столкновение между Москвой и Киевом, это военное противостояние НАТО, прежде всего США и Великобритании с Россией, пресс-секретарь главы государства сказал: "Ну, опосредованно, косвенно США и НАТО, безусловно, принимают участие в этом конфликте, хотя и НАТО в целом, имеются в виду Вашингтон и Брюссель, они старательно подчеркивают, что никоим образом не собираются становиться стороной конфликта".

"Но де-факто они уже стали косвенной стороной этого конфликта, накачивая Украину вооружениями, технологиями, разведывательной информацией и так далее и тому подобное", - добавил Песков.

Николай Патрушев Дмитрий Песков Украина США НАТО
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