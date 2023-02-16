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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Патрушев призывал Урал разворачивать производства так же быстро, как и во время ВОВ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Регионы Урала на фоне экономических санкций Запада против России должны задействовать все возможности и разворачивать производства так же оперативно, как это было в Великую отечественную войну, заявил на совещании в Челябинске секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Он обратил внимание, что уникальные возможности Урала как "опорного края державы" ярко проявились в годы Великой Отечественной войны. Тогда удалось в кратчайшие сроки запустить эвакуированные заводы и обеспечить страну всем необходимым, в том числе вооружением и военной техникой, что сыграло ключевую роль в достижении победы над фашизмом, а в последующие годы обеспечило высокие темпы роста экономики страны, напомнил он.

"Сегодня в условиях объявленной Западом экономической войны нам необходимо действовать также оперативно, использовать все имеющиеся возможности регионов округа в обеспечении технологического суверенитета страны", - подчеркнул секретарь Совбеза.

По его словам, для обеспечения технологического суверенитета России нужно эффективнее использовать накопленный поколениями уральцев опыт, кадровый и научно-производственный потенциал регионов округа.

Он отметил, что Уральский федеральный округ характеризуется высокой концентрацией производства, она в 4 раза выше, чем в среднем по России, и обладает наукоемкими производствами, разветвленной сетью образовательных и научно-исследовательских организаций, что создает благоприятные условия для формирования научно-технической программы полного инновационного цикла производства востребованной высокотехнологичной продукции.

"Для успешного решения задач по обеспечению технологического суверенитета следует опережающими темпами развивать инфраструктуру, необходимую для проведения научных исследований и разработок в интересах отечественной промышленности. Обеспечить внедрение инновационных исследовательских и опытно-конструкторских разработок в производство", - обозначил задачи Патрушев.

Секретарь Совбеза также обратил внимание, что на Урале уже несколько лет практикуется разработка и внедрение в серийное производство оборудования по заказу нефтегазовых компаний, которое превосходит по своим возможностям импортные аналоги.

Николай Патрушев Совбез Урал Великая отечественная война Запад
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