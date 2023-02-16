Патрушев сообщил о планах ввести режим "контролируемого пребывания" для мигрантов

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Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Российские ведомства организовали обмен информацией о случаях, когда мигрантов фиктивно ставили на учет, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Челябинске.

"Разработан проект федерального закона, предусматривающий введение для мигрантов режима "контролируемого пребывания". Разработан и внедрен алгоритм межведомственного обмена информацией о выявленных фактах фиктивной постановки на миграционный учет", - рассказал он о мерах, принятых за последний год.

В Уральском федеральном округе в 2022 году на миграционный учет было поставлено почти 475 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства - этот показатель вырос на 67%, сообщил Патрушев.

"Приняты меры по усилению контроля за миграционными потоками, повышению эффективности межведомственного взаимодействия в данной сфере. В округе увеличена штатная численность сотрудников подразделений по вопросам миграции, дополнительно приобретены специальная техника и оборудование", - перечислил он меры, принятые в округе.