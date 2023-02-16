Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:57

Патрушев сообщил о планах ввести режим "контролируемого пребывания" для мигрантов

Патрушев сообщил о планах ввести режим "контролируемого пребывания" для мигрантов
Фото: URA.RU/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Российские ведомства организовали обмен информацией о случаях, когда мигрантов фиктивно ставили на учет, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на совещании в Челябинске.

"Разработан проект федерального закона, предусматривающий введение для мигрантов режима "контролируемого пребывания". Разработан и внедрен алгоритм межведомственного обмена информацией о выявленных фактах фиктивной постановки на миграционный учет", - рассказал он о мерах, принятых за последний год.

В Уральском федеральном округе в 2022 году на миграционный учет было поставлено почти 475 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства - этот показатель вырос на 67%, сообщил Патрушев.

"Приняты меры по усилению контроля за миграционными потоками, повышению эффективности межведомственного взаимодействия в данной сфере. В округе увеличена штатная численность сотрудников подразделений по вопросам миграции, дополнительно приобретены специальная техника и оборудование", - перечислил он меры, принятые в округе.

Николай Патрушев Совбез РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Дипломатическое противостояние

Россия в качестве ответной меры вышлет четверых сотрудников посольства Австрии

Россия в качестве ответной меры вышлет четверых сотрудников посольства Австрии

Путин высказался за равные соцгарантии добровольцам, контрактникам и мобилизованным на СВО

Путин высказался за равные соцгарантии добровольцам, контрактникам и мобилизованным на СВО

В ЦБ объяснили эмоциями недавние скачки котировок акций третьего эшелона

ЦБ введет личную ответственность топ-менеджеров банков за утечки данных

ЦБ введет личную ответственность топ-менеджеров банков за утечки данных

Госдума прекратила действие международных договоров Совета Европы

Госдума прекратила действие международных договоров Совета Европы

Володин предложил взыскать ущерб за подрыв "Северных потоков" с иностранных компаний в РФ

Володин предложил взыскать ущерб за подрыв "Северных потоков" с иностранных компаний в РФ

Минтранс предложил увеличить межпроверочный интервал бортовых устройств "Платона"

Песков сказал, что в Кремле не испытывали пессимизма в ходе подготовки Минских соглашений

"Лузалес" купит фабрики IKEA в Ленинградской и Кировской областях, "Слотекс" - в Новгородской

Росздравнадзор не зафиксировал дефицита обезболивающих и медизделий для стоматологии

Росздравнадзор не зафиксировал дефицита обезболивающих и медизделий для стоматологии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });