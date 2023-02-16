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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

В случае агрессии находящиеся в Белоруссии военные РФ перейдут под командование Минска

В случае агрессии находящиеся в Белоруссии военные РФ перейдут под командование Минска
Фото: AP/ТАСС

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае внешней агрессии против его страны российские военные, входящие в региональную группировку, перейдут в распоряжение Минска. Как передает "БелТА", он сказал это, беседуя с иностранными журналистами.

"Если вдруг совершится агрессия против Беларуси, мы с президентом Путиным договорились: эта дивизия переходит в мое распоряжение и уже воюет в совместной группировке Беларуси и России", - заявил он.

Говоря о региональной группировке войск, президент подчеркнул, что в Белоруссии российские военные находятся не для того, чтобы нападать на Украину, а для прохождения боевого слаживания с белорусскими военными, чтобы быть готовыми вместе в случае необходимости отражать агрессию против Белоруссии.

"У нас это все прописано, расписано, чтобы американцы нас потом не упрекнули, что мы что-то прятали. Мы четко понимаем, сколько будет танков, БМП, численность людей и так далее. Мы же не скрываем, что сегодня большая группировка военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны переброшена в Беларусь. Они у меня на аэродромах", - отметил Лукашенко.

По его словам, Белоруссия опирается на российскую авиационную разведку.

"Как американцы летают вдоль нашей границы в Польше, так и мы сегодня с россиянами летаем вдоль и поперек нашей страны. Мы опираемся на авиационную разведку России, и этот разведывательный самолет А-50 тоже сюда переброшен", - заявил Лукашенко.

В ходе этой же беседы президент заявил, что Белоруссия вступит в войну только в случае агрессии против нее. Он заверил, что мобилизации сейчас не планирует, но если война начнется, численность армии увеличится с нынешних 75 тысяч человек до полумиллиона.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 февраля 2023 годаВоенная операция на Украине
Белоруссия Александр Лукашенко Польша США Украина
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