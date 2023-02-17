В РСТ призвали сохранить программу детского кэшбэка, сделав ее адресной

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Программу детского туристического кэшбэка нужно сохранить для поддержки путешествий по России малоимущих семей с детьми, а также чтобы можно было избежать закрытия отдельных детских лагерей, сказала "Интерфаксу" вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева.

"Программу детского кэшбэка необходимо сохранить, возможно, переформатировав под отдельные категории семей с детьми. Например, можно было бы поддержать таким образом семьи мобилизованных россиян", - предложила она.

Кроме того, по ее словам, в государственной поддержке нуждается часть детских лагерей, которые без такой поддержки вынуждены будут закрыться.

"В одном и том же регионе всегда найдутся детские лагеря, которым пригодилась бы такая помощь, а есть те, которые прекрасно заполняются и без поддержки государства. И я бы шире рассматривала программу кэшбэка, она вполне может стать круглогодичной", - сказала она.

Программа туристического кешбэка была запущена в 2020 году, чтобы поддержать турбизнес, пострадавший от пандемии. В соответствии с программой россияне могли приобрести туры и размещение в отелях на территории России с кешбэком до 20%, но не более 20 тысяч рублей. Программа детского кешбэка заработала в 2021 году, по ней родители могли приобрести путевки в детские лагеря со скидкой до 50%, но также не более 20 тысяч рублей. За два года действия программы с кешбэком было продано порядка 1,2 млн путевок в детские лагеря.

Первоначально в 2022-2025 годах на программу кэшбэка планировалось выделять 5 млрд рублей ежегодно. В новом бюджете на 2023 и плановые 2024-2025 годы финансирование программы было уменьшено на эту сумму.

РСТ осенью 2022 года просил Госдуму рассмотреть возможность продления программы. Ростуризм в ответ сообщил, что программа не закрывается, и ведомство планирует вернуться к вопросу ее финансирования в ходе исполнения бюджета в 2023 года. Ростуризм затем был ликвидирован, его функции перешли к Минэкономразвития.

В Минэкономразвития сообщили, что в 2023 году программы туристического и детского кэшбэка в России не запустят в том режиме, в каком они работали в период пандемии и в начале спецоперации.

16 февраля вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин высказал мнение, что программа кэшбэка была полезна в период пандемии, а сейчас с восстановлением спроса в ней нет нужды. Он допустил уместность точечного применения программы в отдельные периоды, определенных регионах или для малоимущих семей.