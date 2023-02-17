Siemens Mobility грозит взыскание по 16 млн рублей в день в пользу РЖД

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 15 февраля решил в случае неисполнения Siemens Mobility GmbH (Германия) и ООО "Сименс мобильность" обязательств по договору о техобслуживании и ремонте высокоскоростных поездов, солидарно взыскивать с этих компаний в пользу ОАО "РЖД" 16,1 млн рублей неустойки за каждый день.

Судебная неустойка будет взиматься, если Siemens Mobility GmbH и ООО "Сименс мобильность" не исполнят решение суда, со следующего дня, после того, как решение вступит в силу - до даты исполнения решения, говорится на сайте суда.

Неустойка будет взыскиваться с них солидарно в размере 16 088 951,88 рубля за каждый день.

Дело рассматривалось по иску "РЖД" к Siemens Mobility GmbH в лице филиала "Сименс Мобилити ГМБХ" и ООО "Сименс мобильность" о признании недействительным одностороннего расторжения договора о техническом обслуживании и ремонте высокоскоростных поездов от 20 апреля 2007 года. Siemens 12 мая 2022 года объявил, что со следующего дня разрывает с ОАО "РЖД" сервисные контракты, включая обслуживание "Сапсанов". В тот же день Siemens объявил, что свернет бизнес в России.

РЖД подала в суд иск к Siemens Mobility GmbH и ООО "Сименс мобильность" в ноябре 2022 года.

Арбитражный суд Московского округа 1 февраля подтвердил определение Арбитражного суда Москвы, который 26 октября 2022 года удовлетворил иск АО "РЖД" к Siemens Mobility GmbH о запрете инициировать судебные разбирательства в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии в Вене "по всем спорам, возникающим из договора от 20 апреля 2007 года о техническом обслуживании и ремонте высокоскоростных поездов (или каких-либо последующих его изменений) или в связи с ним, либо относящимся к его нарушению, расторжению или недействительности".

Арбитражный суд Москвы 26 октября 2022 года удовлетворил еще один иск АО "РЖД" к Siemens Mobility GmbH "о запрете инициировать судебные разбирательства в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии в Вене по всем спорам, возникающим из договора от 17 декабря 2014 года или в связи с ним, либо относящимся к его нарушению, расторжению или недействительности". 30 января кассационный суд оставил запрет в силе.

Эти иски поступили в суд 12 мая 2022 года.