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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:54

Минюст признал иноагентами ученого Андрея Зубова и журналиста Андрея Лошака

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Минюст внес двух человек и одну организацию в реестр иностранных агентов.

В него попали историк и философ Андрей Зубов, журналист Андрей Лошак и Школа свободной общественной мысли "Возрождение".

Зубов участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, а также распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти, объяснил Минюст и уточнил, что профессор сейчас живет за границей и преподает в иностранном вузе.

В марте 2014 года Зубов был уволен из МГИМО с формулировкой "за нарушение устава", затем восстановлен из-за найденных при увольнении нарушений, летом того же года с ним не продлили контракт.

По данным Минюста, Лошак "участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов, распространял негативную информацию о принимаемых государственными органами Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, в том числе о деятельности Министерства обороны Российской Федерации, высказывался против специальной военной операции на Украине, а также активно взаимодействовал с иностранными структурами".

Лошак работал на телевидении с 1995 года, до 2010 года работал на НТВ, делая сюжеты для информационных выпусков и "Намедни", вел передачу "Профессия - репортер". С 2011 до начала 2013 года он был главным редактором журнала Esquire. В 2015 году он стал первым главным редактором проекта "Такие дела". В последние годы снимает документальные фильмы и сериалы.

Школа свободной общественной мысли "Возрождение" выступала с призывами к борьбе с действующей государственной властью в России и изменению конституционного строя, объяснили в Минюсте. Большая часть лекторов школы включена в реестр иностранных агентов и проживает на территории иностранных государств, отметило министерство.

Андрей Зубов Андрей Лошак Школа Возрождение Минюст
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