Экономист Сергей Гуриев и экс-депутат Геннадий Гудков признаны иноагентами

Всего Минюст признал иноагентами пять человек и две организации

Экономист Сергей Гуриев Фото: Bryan Bedder/Getty Images for Unfinished Live

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Минюст включил в реестр иностранных агентов Даниила Губарева, экономиста Сергея Гуриева, бывшего руководителя "Яндекс.Новостей" Льва Гершензона, политика Геннадия Гудкова и блогера Веранику Водвуд (nixelpixel).

Также иноагентами признаны Всемирный фонд природы и Фонд "Свободная Бурятия", сообщило министерство.

Губарев, проживающий за границей, "распространял для неограниченного круга лиц материалы, созданные иностранными агентами", объяснило ведомство.

Гуриев "участвовал в создании и распространении для неограниченного круга лиц материалов иностранных агентов" и "высказывался против специальной военной операции на Украине", говорится в пресс-релизе.

Гершензон создал новостной агрегатор "The True Story", который затем заблокировали за размещение информации с нарушением российских законов, напомнил Минюст. Также он высказывался против СВО и участвовал "в создании иностранными агентами материалов и сообщений, предназначенных для неограниченного круга лиц".

Геннадий Гудков негативно высказывался о российских военных, "призывал к предоставлению вооружения Украине, открыто выступая в ее поддержку". Также ему вменяют участие в создании и распространении материалов иноагентов и распространение в иностранных СМИ недостоверной информации о решениях и политике российских властей.

Водвуд "получала денежные средства от иностранных источников, открыто выступала в поддержку Украины", а также "дискредитировала идеи служения Отечеству, формировала отрицательное отношение к военной службе", негативно высказывалась в адрес российских военных, пропагандировала ЛГБТ-отношения, "что противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а также конституционным приоритетам в области защиты семьи, материнства и детства".

Всемирный фонд природы получал поддержку от иностранных источников, говорится в пресс-релизе. "Под видом деятельности по защите природы и окружающей среды, биологического разнообразия видов представители фонда пытались оказывать влияние на решения органов исполнительной и законодательной власти Российской Федерации, препятствовали реализации промышленных и инфраструктурных проектов, - считает Минюст. - Фонд распространял негативную информацию о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике".

Созданный в США фонд "Свободная Бурятия", по информации Минюста, распространял недостоверную информацию о деятельности российских властей, а также участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов. Также фонд призывал "к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации". Активисты фонда проживают на территории иностранных государств, руководитель фонда включен в реестр иностранных агентов, отметили в министерстве.